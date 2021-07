Funcionários públicos em teletrabalho, o Governo quer-vos no Interior

Foi quase há um ano que foi publicado o decreto-lei que criou o programa de incentivos à fixação de trabalhadores do Estado no Interior. No entanto, só esta semana foram conhecidos os valores desses incentivos: cerca de mais 105 euros por mês, durante três anos (perto de quatro mil euros por funcionário). Mas o que é preciso fazer para conseguir este incentivo? E porque é que ele foi criado?

"O Programa de Incentivos à Fixação de Trabalhadores do Estado no Interior visa combater as disparidades regionais que se verificam, em particular, entre as grandes áreas metropolitanas e os concelhos mais periféricos do Interior", explicita fonte do Gabinete da Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública à SÁBADO.

Com a entrada em vigor da portaria, o programa de incentivos passa a estar disponível para os assistentes operacionais, assistentes técnicos e técnicos superiores, não se aplicando, por exemplo, a médicos e professores. De acordo com o gabinete da ministra Alexandra Leitão, a opção do Governo foi criar um programa de incentivos para os trabalhadores das carreiras gerais "uma vez que estas são transversais a todas as áreas setoriais". O Governo lembra ainda que "as carreiras especiais têm estatutos próprios, com regimes específicos de recrutamento e de mobilidade, e algumas delas, com incentivos específicos, dirigidos às próprias carreiras, consoante as suas características e especificidades".