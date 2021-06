Carro onde seguia Eduardo Cabrita atropelou mortalmente uma pessoa na A6

Uma pessoa morreu esta sexta-feira na autoestrada A6 atropelada pelo carro que transportava o ministro da Admnistrição Interna, Eduardo Cabrita. O governante regressava de uma deslocação oficial a Portalegre, onde esteve na cerimónia de Juramento de Bandeira dos formandos do 43.º Curso de Formação de Guardas da GNR, que vai formar 1.400 guardas.



Em comunicado, o Ministério da Administração Interna refere que o acidente em causa foi participado pela Guarda Nacional Republicana e "será naturalmente investigado, de acordo com os procedimentos em vigor".



De acordo com o Correio da Manhã, o acidente ocorreu pelas 13h15 na A6, junto ao quilómetro 77.6, no sentido Estremoz-Lisboa. A vítima, de 60 anos, encontrava-se em trabalhos de manutenção de estrada, quando foi atropelada pelo veículo onde seguia o ministro.