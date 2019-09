Mais do que simples vitimas ou seguidoras dos maridos, as mulheres envolvidas em movimentos jihadistas desempenham um papel importante na organização dos grupos terroristas – e no futuro, poderão ter um papel ainda mais significativo na organização e planeamentos de atentados terroristas na Europa. Esta é uma das principais conclusões do relatório From Terrorists to Criminals and Back, a que a SÁBADO teve um acesso prévio em exclusivo para Portugal, e que é apresentado esta quarta-feira, em Bruxelas. No final, os autores não têm dúvidas: "A Europa claramente não ganhou a guerra ao terrorismo" e a ameaça jihadista vai manter-se durante anos.

Organizado pela GLOBSEC, um think-thank sedeado em Bratislava que se dedica a promover a segurança, prosperidade e sustentabilidade na Europa, o relatório baseia-se no estudo dos casos individuais de 326 jihadistas europeus: 199 presos e condenados por terrorismo; 39 expulsos de um país devido às suas ligações terroristas; 50 que morreram a realizar atentados no estrangeiro ou num de 11 países europeus (Áustria, Bélgica, Bulgária, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Holanda, Espanha e Reino Unido); e 38 procurados pelas autoridades.

Para sustentar que a ameaça jihadista na Europa irá manter-se no longo prazo, os autores baseiam-se em três fatores: o papel dos chamados combatentes terroristas estrangeiros como "força multiplicadora"; a reincidência comprovada de detidos por terrorismo e a sua libertação nos próximos anos; e o potencial de crescimento da preponderância das mulheres nas redes terroristas.

Este último fator apresenta uma especial importância no momento em que os países europeus não decidiram como lidar com os milhares de mulheres e crianças que se encontram retidas em campos de detenção na Síria, por serem familiares de jihadistas do Estado Islâmico. Ao contrário do que foi a doutrina dominante até há pouco tempo, os autores do documento sustentam que as mulheres não desempenharam um papel inocente na organização: "a base da GLOBSEC inclui casos de organizadoras, recrutadoras e propagandistas". Para além disso, acrescentam, "as mulheres estão bem relacionadas no meio jihadista e muitas desejavam viajar para a zona de conflito." No futuro, sustentam, "Elsa poderão ter um papel ainda mais significativo no desenvolvimento da jihad Europeia e as estratégias de contraterrorismo" prever essa hipótese e preparar-se para mais "desafios organizados por mulheres".

Sobre o papel dos chamados combatentes terroristas estrangeiros, os autores começam por referir que o fim do autoproclamado califado do Estado Islâmico parece representar uma diminuição do risco provocado por este jihadistas. Contudo, acrescentam, muitos deles muitos irão viajar para novos locais de conflito e outros regressarão à Europa. "As suas histórias de vida serão a força narrativa com capacidade multiplicadora para a futura geração de jihadistas", escrevem.

Dos 326 terroristas alvos do estudo, 107 viajaram para a Síria, Iraque, Paquistão, Somália, Líbia, Iémen e Argélia. A estatística indica que estes têm uma "carreira terrorista" mais longa que resulta de vários fatores: de terem sido presos mais do que uma vez, de estarem bem relacionados no meio extremista (por conhecerem indivíduos de outras gerações) e ao voltarem a casa tornam-se numa de duas coisas: "empreendedores da jihad", que recrutam, organizam, treinam e dirigem células; ou exemplos carismáticos para quem as gerações mais novas olham com inspiração. "Isto pode significar que, em certos casos, quanto mais célere for a sua repatriação ou conclusão dos julgamentos, menor valor terá a sua narrativa nos círculos jihadistas europeus".





O terceiro fator salientado no relatório da GLOBSEC é a reincidência. Muitos tinham passado criminoso antes de se juntarem a grupos terroristas e alcançaram carreiras longas. Dos 199 detidos por terrorismo analisados, 45 já foram libertados após cumprirem penas curtas; 56 sê-lo-ão nos próximos quatro anos e os restantes 57% devem ser libertados até ao final de 2023 – algo que constituirá um desafio para as autoridades. "É provável que eles voltem às suas atividades antes da detenção e tentem regressar ao terrorismo. Deve ser prestada uma especial atenção dentro e fora da prisão", concluem.

Numa atualização de um documento semelhante apresentado no ano passado – Who are the European Jihadis? –, a GLOBSEC tenta também caracterizar o fenómeno jihadista europeu: é composto sobretudo por homens, jovens mas não adolescentes (média de 29 anos); nascidos na Europa mas envolvendo naturalizados e imigrantes; desempregados (40%); com pouca educação; muitos cometeram pequenos crimes; querem viajar para conflitos externos; levam tempo a radicalizar-se; algo que envolve famílias e um esforço de equipa.