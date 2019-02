Abdesselam Tazi vai responder por oito crimes relacionados com terrorismo. O julgamento decorre em Lisboa, depois de o tribunal de Aveiro se ter declarado incompetente

O marroquino suspeito de recrutar jihadistas para o autoproclamado Estado Islâmico vai ser julgado em Lisboa. A primeira audiência irá decorrer a 1 de abril e será presidida pelo juiz Francisco Henriques, o mesmo que liderou o julgamento do caso dos Vistos Gold, que terminou com a absolvição do ex-ministro Miguel Macedo e do antigo diretor do SEF, Manuel Jarmela Palos.

É assim colocado um ponto final na discussão jurídica sobre onde o caso deveria ser julgado, se em Aveiro ou em Lisboa. Este foi apenas mais um volte face naquele que será o primeiro julgamento a decorrer em Portugal por crimes relacionados com terrorismo jihadista. Um caso em que Portugal assumiu um papel importante numa operação à escala europeia que, como a SÁBADO revelou, ajudou a desmantelar uma rede jihadista.

Em Março de 2018, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal de Lisboa acusou Abdesselam Tazi dos crimes de adesão a organização terrorista internacional falsificação com vista ao terrorismo, recrutamento para terrorismo, financiamento do terrorismo, adesão a organização terrorista internacional e uso de documento falso com vista ao financiamento do terrorismo. No entanto, meses depois, o juiz Ivo Rosa despronunciou-o das acusações mais graves e determinou o seu julgamento apenas por contrafação de moeda.

O processo seguiu então para Aveiro onde o julgamento seguiu até à fase final. No entanto, antes da leitura da sentença, o Tribunal da Relação anulou a decisão de Ivo Rosa e determinou que o Marroquino devia ser julgado pelos factos constantes da acusação – incluindo terrorismo.



Obedecendo à decisão do tribunal superior, a 8 de janeiro a juíza Ana Peres voltou a pronunciar Tazi por todos os crimes e enviou o processo para Aveiro, local onde o julgamento já tinha começado. No entanto, o tribunal considerou-se incompetente para receber o caso. De acordo com um despacho assinado pela juiz que presidia ao julgamento, "os factos (e respetiva qualificação jurídico-penal) que serão agora objeto do julgamento a realizar no presente processo, na sequência do determinado pelo venerando Tribunal da Relação de Lisboa, não coincidem com os que foram objeto da audiência de discussão e julgamento (por ser Aveiro o ‘local onde se consumou o crime de contrafação de moeda’) correspondendo antes aos que haviam sido alegados pelo Ministério Público na acusação". Por esse motivo, continuou, "não assistirá ao Tribunal de Aveiro competência legal, em razão do território, para a realização de novo julgamento, afigurando-se que poderá ter ocorrido lapso no envio dos autos a este juízo."

No entanto, Ana Peres discordou e voltou a enviar o inquérito para Aveiro com o argumento de que "a competência do tribunal já estava fixada anteriormente", pelo que qualquer alteração teria de ser "deduzida pelo tribunal do julgamento". Depois de consultar o advogado de defesa de Abdesselam Tazi, Lopes Guerreiro, Aveiro anuiu a esta interpretação e remeteu o caso para o Juízo Central Criminal de Lisboa, onde o julgamento foi agora marcado.

Abdesselam Tazi chegou a Portugal no final de 2013. Depois de obter asilo passou a viajar frequentemente por toda a Europa. Em 2015, após uma denúncia de outro cidadão marroquino, começou a ser investigado, juntamente com Hicham El Hanafi, por recrutamento e financiamento do grupo terrorista Estado Islâmico. Hanafi acabou por ser preso em França, em novembro de 2016, quando estaria a preparar um atentado terrorista em Paris. Tazi estava detido na Alemanha e foi extraditado para Portugal em março de 2017. Desde então que está preso em Monsanto. O prazo de prisão preventiva termina a 23 de Setembro de 2019.