BE defende eleições antecipadas e pede que justiça seja célere

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A coordenadora do BE, Mariana Mortágua, defendeu hoje que o Presidente da República deve convocar eleições legislativas antecipadas, na sequência da demissão do primeiro-ministro, e pediu celeridade à justiça para que as suspeitas sejam esclarecidas.



Tiago Petinga/Lusa

"O BE comunicará ao Presidente da República a sua preferência pela convocação de eleições antecipadas", indicou a líder bloquista.

Mariana Mortágua falava aos jornalistas na sede do Bloco de Esquerda, em Lisboa, numa reação à demissão de hoje do primeiro-ministro, que foi aceite pelo Presidente da República.

A coordenadora do BE defendeu que novas eleições são a "saída para a crise política" que o país atravessa neste momento.

Mariana Mortágua considerou também que "é importante que a justiça seja célere" e "esclareça rapidamente as suspeitas levantadas".

O primeiro-ministro, António Costa, pediu hoje a sua demissão ao Presidente da República, que a aceitou, após o Ministério Público revelar que é alvo de investigação autónoma do Supremo Tribunal de Justiça sobre projetos de lítio e hidrogénio.

O Presidente convocou para quarta-feira os partidos para uma ronda de audiências no Palácio de Belém, em Lisboa, e vai reunir o Conselho de Estado na quinta-feira.

Numa declaração no Palácio de São Bento, António Costa recusou a prática "de qualquer ato ilícito ou censurável" e manifestou total disponibilidade para colaborar com a justiça "em tudo o que entenda necessário".