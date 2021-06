PSP faz buscas em residências em vários distritos

PSP realiza buscas no âmbito de uma investigação a tráfico de drogas e armas proibidas. Buscas estão a ser realizadas em vários distritos, com epicentro na zona de Tomar.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP está a realizar esta terça-feira de manhã buscas domiciliárias em várias dezenas de residências em vários distritos no âmbito de uma investigação a tráfico de drogas, de armas proibidas e associação criminosa.







Em comunicado, a PSP adianta que as buscas estão a ser realizadas nos distritos de Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Bragança, com epicentro na zona de Tomar.A operação "Zeus", cuja investigação teve início há cerca de um ano sob a tutela do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), está relacionada com "um grupo criminoso e violento que operava em várias zonas do território nacional, constituído por um elevado número de suspeitos"."No decurso da investigação foi possível obter indícios que apontam para a existência de vários crimes praticados por este grupo de autores, nomeadamente, associação criminosa, detenção e tráfico de armas proibidas e tráfico de drogas.As buscas estão a ser realizadas pelo Comando Metropolitano de Lisboa, com a colaboração de efetivo dos comandos distritais da PSP, da Unidade Especial de Polícia e da Guarda Nacional Republicana.