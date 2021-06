Governo paga 100 euros por noite para alojar migrantes no Zmar

O Governo chegou a um acordo com os proprietários do empreendimento turístico Zmar e vai deixar de ser necessária a requisição civil daquele espaço para alojar migrantes com parcas condições de habitação, avança a Antena 1. A SÁBADO confirmou que a requisição civil vai cair na quarta-feira, depois do Conselho de Ministros. O Estado vai passar a pagar 100 euros pelo aluguer diário de cada casa do alojamento, valor ao qual se acresce IVA.



De acordo com o advogado que representa 121 proprietários do Zmar, o Governo vai pagar este preço por 34 casas do empreendimento turístico durante um mês. "Chegámos a um acordo em que o Governo vai pagar 100 euros por noite pelo arrendamento de cada uma das 34 casas, a maior parte T2", explica Nuno da Silva Vieira à SÁBADO, adiantando ainda que as casas dos proprietários ficam de fora do acordo. "É o valor mais alto alguma vez pago", refere o representante da maioria dos proprietários daquele empreendimento. No site do Zmar uma "Zvilla" com dois quartos está disponível a partir dos 70 euros por noite, ou seja, menos 30 euros do que o preço que o Governo vai pagar.



O acordo foi estabelecido durante a noite desta segunda-feira, pelas 23h30. Na reunião participaram representantes do Ministério da Economia e do Ministério da Administração Interna. O protocolo é ainda assinado pelo Turismo de Portugal e a massa insolvente do Zmar (com o aval da comissão de credores que inclui o Novo Banco, a Ares Lusitani e os 121 proprietários).