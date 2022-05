25 de maio Débora Calheiros com Leonor Riso

Desmantelada rede que se dedicava a roubos, sequestros e extorsão no Porto, Braga e Aveiro. Há sete detidos

Decorreu na manhã desta segunda-feira uma megaoperação da GNR em várias zonas da cidade do Porto.





Em causa estão buscas relacionadas com pelo menos 60 crimes de furto, furto qualificado, roubo, sequestro, extorsão, posse de armas proibidas, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, burla e associação criminosa.Investigação decorria há cerca de dois anos e culminou no cumprimento de 56 buscas domiciliárias, sete em viaturas e estabelecimentos, de acordo com um comunicado da GNR.No decorrer das buscas, a GNR procedeu à detenção de sete pessoas.