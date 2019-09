PSD vence eleições regionais na Madeira com PS a roubar maioria absoluta

O PSD venceu as eleições regionais na Madeira mas perdeu a maioria absoluta de que gozava há 43 anos. O PSD conseguiu 21 deputados e 39,42% na Assembleia Regional da Madeira, contra os 19 do PS. Os socialistas conseguiram 35,76% dos votos e 19 deputados, de acordo com os resultados no site da Secretaria-Geral da Administração Interna.

O terceiro partido mais votado foi o CDS-PP, com 5,76% dos votos, seguindo-se o Juntos pelo Povo, com 5,47%. Cada um sentou três deputados.



O PCP conseguiu eleger o seu cabeça de lista para a assembleia, mas o Bloco de Esquerda não. Se em 2015 elegeram dois deputados, agora não sentaram nenhum. O PAN constituiu-se como a sétima força mais votada.

A Assembleia Legislativa da Madeira tem 47 deputados, sendo necessários 24 para uma força política conseguir maioria absoluta. O número 2 da lista do CDS-PP às eleições legislativas na Madeira, José Manuel Rodrigues, admitiu hoje à Lusa uma coligação eleitoral com quem vencer as eleições ao afirmar que o seu partido pode ser decisivo na formação do futuro Governo Regional.



O Bloco de Esquerda obteve 1,74% dos votos, PAN 1,46%, PURP 1,23%, RIR 1,21%, PTP 1%, Aliança 0,53%, Iniciativa Liberal 0,53%, Chega 0,43%, PDR 0,42%, PCTP/MRPP 0,42%, MPT 0,35% e PNR 0,19%.



A abstenção foi de 44,49%, tendo votado 143.190 dos 257.967 inscritos.



Registaram-se 706 votos em branco (0,49%) e 2.530 nulos (1,77%).



Nas regionais de 2015, o PSD segurou a maioria absoluta por um deputado, conseguindo 24 mandatos, o CDS-PP sete, a coligação que juntou PS, PTP, PAN e MPT seis lugares e o JPP cinco.



A CDU (PCP/PEV) e o Bloco de Esquerda elegeram dois deputados cada.



Em 2015, a abstenção foi de 50,42%.



As principais reações dos candidatos e partidos

Miguel Albuquerque, eleito presidente do governo regional, admitiu uma coligação de governo com o CDS-PP:





Madeira: Miguel Albuquerque admite coligação de governo com CDS-PP Será um acordo de coligação de governo, disse o líder social-democrata madeirense na reação ao resultado das eleições regionais de hoje na Madeira. - Portugal , Sábado.







Paulo Cafôfo também aludiu a uma coligação negativa.





Paulo Cafôfo: PS disponível para entendimento para governo na Madeira O PS conseguiu acabar com a maioria absoluta da Madeira que durava há 43 anos, conseguindo "o melhor resultado da história" do partido na ilha, salientou o cabeça de lista Paulo Cafôfo. "Mas o PS não foi o partido mais votado", prosseguiu.







O CDS, terceiro partido mais votado na Madeira, celebrou a vitória do centro-direita.





Madeira: CDS proclama vitória do centro-direita Como o centro-direita venceu as eleições. A esquerda perdeu!, frisou o candidato Rui Barreto. - Portugal , Sábado.







Já a coordenadora bloquista Catarina Martins admitiu a derrota: o BE perdeu os dois deputados que tinha conquistado em 2015.





Catarina Martins assume mau resultado do BE na Madeira O BE hoje teve um mau resultado, não alcançou a representação parlamentar e portanto falhámos o nosso objetivo, admitiu coordenadora bloquista. - Portugal , Sábado.