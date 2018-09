Os eurodeputados do PSD em Bruxelas vão questionar a Comissão Europeia sobre a forma como o governo português está a gastar os 50,6 milhões do Fundo Solidário Europeus (FSE), enviado depois dos incêndios de 2017., o deputado Duarte Marques, membro das comissões parlamentares dos Assuntos Constitucionais e de Assuntos Europeus, os beneficiários do Fundo Solidário, confirma que os sociais-democrata em Bruxelas vão denunciar ainda esta terça-feira o caso em hemiciclo. "O relatório do Parlamento Europeu que aprovou a ajuda a Portugal exige que haja uma distribuição equitativa dos montantes por todas as regiões afectadas", explicouEm causa está a notícia do jornal i desta terça-feira , que dá conta que metade das verbas do Fundo Solidário Europeu irá para entidades nacionais com responsabilidades no combate aos incêndios, sendo que a outra metade destinam-se apenas para concelhos afectados pelos incêndios de Outubro. Ficam de fora os concelhos que sofreram com os incêndios em Junho de 2017."Em vez de irem para as vítimas vão para os responsáveis", diz o deputado à. Segundo o deputado social-democrata, os beneficiários do Fundo Solidário deveriam ser "as pessoas, os concelhos, as aldeias do interior, ou seja, os principais afectados" pelos incêndios e não as instituições.Ao jornal i, o Estado afirma que o dinheiro entregue servirá para a reposição e reforço de carros e material de combate às chamas, bem como para a "reposição dos sistemas de comunicações".Recorde-se que o Parlamento Europeu aprovou em Maio, em sessão plenária em Estrasburgo, a mobilização de 50,6 milhões de euros do Fundo de Solidariedade da União Europeia para o restabelecimento das infra-estruturas danificadas pelos incêndios de 2017 em Portugal. O eurodeputado português José Manuel Fernandes (PSD), o autor do relatório, sublinhou na altura que a resolução aprovada exige que os montantes sejam utilizados de forma transparente, assegurando uma distribuição equitativa por todas as regiões afectadas.