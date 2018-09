Além disso, os deputados do PSD levantam outro problema: a candidatura de Portugal para os Fundos Solidários Europeus ficou mais sólida com a inclusão dos prejuizos de todos os concelhos afectados pelos incêndios de 2017. Contudo, nem todos os mencionados na candidatura receberão apoio a 100%."Torna-se surpreendente que o Governo ignore todas estas realidade e opte por excluir dos beneficiários destes montantes um conjunto significativo de concelhos cujos prejuízos foram decisivos para a aprovação da candidatura portuguesa ao FSE, como também surpreende incluir nos beneficiários um conjunto de entidades públicas cujo financiamento deverá depender maioritariamente do Orçamento do Estado", concretizam.Ainda esta terça-feira, o deputado Duarte Marques - um dos subscritores deste requerimento - disse à SÁBADO que os fundos "em vez de irem para as vítimas vão para os responsáveis". Segundo o deputado social-democrata, os beneficiários do Fundo Solidário deveriam ser "as pessoas, os concelhos, as aldeias do interior, ou seja, os principais afectados" pelos incêndios e não as instituições.Na sequência destas notícias, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, garante que vai atribuir a totalidade dos 50 milhões de euros do Fundo de Solidariedade Europeu destinados a colmatar os prejuízos dos incêndios. Contudo, não comentou directamente a capa do i."Todo o fundo será atribuído e foi aliás essencial para a capacidade de resposta que o país tem tido este ano reconhecidamente em matéria de prevenção e combate aos incêndios", declarou Eduardo Cabrita no Funchal, à margem da cerimónia comemorativa dos 140 anos do Comando Regional da PSP na Madeira. "Portanto, o fundo é destinado, esse apoio europeu, quer à recuperação de zonas atingidas pelos incêndios do ano passado, como também àquilo que é um grande objectivo nacional: garantir que estamos melhor preparados", explicou o MAI.Entre os subscritores deste requerimento, estão os seguintes deputados do PSD:Duarte MarquesNuno SerraTeresa Leal CoelhoMargarida Balseiro LopesCarlos Costa NevesJosé Carlos BarrosSandra PereiraSérgio AzevedoVirgílio MacedoBruno VitorinoLuís ValesJosé Matos RosaEmília SantosLuís Pedro PimentelCristóvão CrespoBruno CoimbraAntónio VenturaHelga CorreiaJorge Paulo OliveiraAntónio TopaLaura MagalhãesJoel SáPaulo NevesMaria da Mercês BorgesUlisses PereiraMaria Germana RochaFirmino PereiraCarlos Alberto GonçalvesInês DomingosIsaura Pedro