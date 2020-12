Começaram a ser montados os computadores que vão ajudar a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa a informatizar toda a recolha de assinaturas que já está a ser feita.sabe que todo o sistema informático está a ser montado por funcionários do PSD.Os computadores estão a ser instalados num espaço perto da FIL, que servirá de ponto de apoio à candidatura, apesar de Marcelo já ter dito que não quer funcionar com um sistema de sedes de campanha como é habitual uma vez que pretende montar uma estrutura ainda mais minimal do que a que tinha há cinco anos.É este o primeiro apoio logístico em que se traduz o apoio formal do PSD, até agora o único partido a declarar oficialmente o apoio à recandidatura do Presidente da República.Contactado pela, o secretário-geral do partido, José Silvano não quis fazer qualquer comentário. E Rodrigo Moita de Deus, o consultor de comunicação que está a agilizar a recolha de assinaturas para a candidatura, disse não ter conhecimento da existência de uma sede.A candidatura de Marcelo deverá ser anunciada no domingo em Cascais e só depois disso devem ser dadas instruções às distritais do PSD para ajudarem à recolha de assinaturas e à indicação de representantes para as mesas de voto.Até agora, Marcelo ainda não chamou para trabalhar consigo muito dos que estiveram no núcleo duro da sua candidatura há cinco anos, porque quis esperar pelo anúncio formal para pôr a máquina a rodar no terreno.A histórica Virginia Estorninho, por exemplo, ficou para já de fora do processo de recolha de assinaturas do qual foi um elemento ativo há cinco anos e que agora só arrancou de forma informal sob a coordenação de Rodrigo Moita de Deus e com o apoio do ex-secretário-geral do PSD, Matos Rosa., Virgínia Estorninho garante, contudo, que tem prontos todos os contactos para pôr em marcha o processo de assinaturas, assim Marcelo o peça. "Tenho tudo preparado para tratar disso. Estou à espera", afirma.