Já há sociais-democratas a recolher assinaturas para a formalização da candidatura presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa, mas as distritais ainda não receberam do secretário-geral do partido, José Silvano, qualquer instrução para se mobilizarem para o processo, segundo confirmou ajunto de algumas estruturas distritais do PSD.Na anterior candidatura, o então secretário-geral do PSD, Matos Rosa, liderou o processo. Agora, segundo noticiaram o i e a Rádio Renascença, Matos Rosa está novamente a ajudar à recolha de assinaturas. Só que, desta vez, já não faz parte da estrutura da direção e isso causou estranheza no partido."Não é muito normal. É uma coisa que gera mal-estar", nota uma fonte próxima da direção, que já esteve envolvida noutras candidaturas presidenciais no passado e que explica que "o mais normal é as distritais serem chamadas a ajudar não só na recolha de assinaturas – que é fácil e se faz sem problemas – mas também na indicação de representantes da candidatura para as mesas de voto".Contactado pela, o secretário-geral do PSD José Silvano não quis fazer comentários. Mas uma fonte da direção de Rio garante que "não é totalmente verdade" que esteja já em curso uma operação de recolha de assinaturas, recusando qualquer outro esclarecimento.Segundo avançaram o i e a Renascença – e aconfirmou – quem está no terreno a recolher assinaturas, é uma equipa toda ligada a Miguel Pinto Luz. Desde logo o antigo secretário-geral do PSD, Matos Rosa, que foi diretor de campanha de Pinto Luz nas últimas diretas e que está de relações cortadas com José Silvano por causa dos ataques da atual direção à gestão financeira do partido feita no tempo de Pedro Passos Coelho.O próprio Miguel Pinto Luz está a recolher assinaturas, mas quem terá começado a fazer os contactos para arrancar a operação foi o consultor de comunicação Rodrigo Moita de Deus, que ao que aapurou o terá feito com o conhecimento de Marcelo Rebelo de Sousa.Além de Pinto Luz e Moita de Deus está também envolvido nesta operação o antigo chefe de gabinete de Sérgio Monteiro – o ex-secretário de Estado de Passos que liderou a venda do Novo Banco –, Carlos Nunes Lopes. Matos Rosa, Moita de Deus e Carlos Nunes Lopes têm em comum a proximidade com Pinto Luz.No entanto, uma fonte deste grupo recusa que haja uma leitura entre a proximidade a Pinto Luz e o envolvimento na recolha de assinaturas. Isto, apesar de no PSD ter havido quem estranhasse que nas primeiras notícias que saíram sobre o processo os protagonistas fossem conotados com a oposição interna a Rui Rio, quando Rio já anunciou o seu apoio formal a Rebelo de Sousa.contactou Miguel Pinto Luz, Matos Rosa, Rodrigo Moita de Deus e Carlos Nunes Lopes, mas nenhum quis fazer comentários sobre este processo de recolha de assinaturas. Fonte oficial de Belém também recusou comentar, sublinhando que "a assessoria da Presidência nada tem que ver com o candidato".Uma fonte que está envolvida no processo de recolha de assinaturas que já está em curso explica que o que está a ser feito decorre "sem grandes logísticas, mas com todos os requisitos formais". A ideia é a de que "como não há uma candidatura formal, esta abordagem salvaguarda mais o Presidente". De resto, a mesma fonte acredita que as notícias do i e da Renascença apanharam de surpresa a direção de Rio. No entanto, nenhum dos elementos da direção do partido contactados pelaquis comentar se tinha ou não conhecimento desta iniciativa.O calendário é curto, uma vez que as candidaturas terão de ser formalizadas até dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e Marcelo Rebelo de Sousa tem adiado o anúncio formal a sua recandidatura, apesar de já ter o apoio oficial do PSD – o único partido que, até agora, aprovou formalmente o apoio a Marcelo para as presidenciais de 24 de janeiro.Apesar do apoio formal do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa não quererá ficar demasiado colado ao partido liderado por Rui Rio. De resto, a 13 de julho a revista Visão noticiava que Salvador Malheiro, vice-presidente de Rio e presidente da Câmara de Ovar, estava na calha para ser diretor da campanha da recandidatura. A notícia de que Malheiro tinha sido "sondado" pelo Chefe de Estado para o lugar não terá caído bem em Belém e nesse mesmo dia o Expresso fazia uma peça com declarações de Marcelo que, na prática, eram um desmentido. "Se eu for candidato, é seguro que não haverá diretor de campanha", afirmava.Marcelo não se vai desviar do plano de fazer uma campanha muito curta, de apenas uma ou duas semanas, sem sedes espalhadas pelo país e com uma estrutura reduzida ao mínimo. Para acentuar o caráter informal dos apoios que tem tido, Marcelo Rebelo de Sousa reagiu assim às notícias do i e da Renascença: "Tenho recebido diversas pressões, de diversa natureza e nas últimas semanas mesmo quem envie assinaturas, quem recolha assinaturas, envie cartas… Mas a decisão é minha".