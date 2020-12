Conheça os grupos prioritários para a vacinação da Covid-19

50 ou mais anos e pelo menos uma das seguintes patologias: insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal, doença pulmonar obstrutiva crónica sob suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração. Este grupo abrange 400 mil portugueses;



- Residentes em lares e internadadas em Unidades de Cuidados Continuados, e os respetivos profissionais. Este grupo representa 250 mil pessoas no país;



- Profissionais de saúde diretamente envolvidos na prestação de cuidados e pessoal das Forças Armadas e das forças de segurança, considerados serviços essenciais e críticos. Ao todo, estarão representadas neste critério 350 mil pessoas.



No total, estão no primeiro grupo prioritário 950 mil portugueses.



Segunda fase de vacinação:



- Pessoas com 65 e mais anos, com ou sem patologias associadas. Representam 1,8 milhões de portugueses.



- Pessoas com idades entre os 50 e 64 anos e que tenham outras patologias, como diabetes, neoplasia maligna ativa, doença renal crónica, insuficiência hepática, obesidade e hipertensão arterial. Estão representadas neste grupo 900 mil pessoas.



No total, estão neste segundo grupo prioritário 2,7 milhões de portugueses. O primeiro e o segundo grupos prioritários representam 3,65 milhões de pessoas.



Terceira fase de vacinação:



Portugal anunciou esta-feira o seu plano nacional de vacinação da Covid-19 e colocou 950 mil pessoas numa primeira fase de grupos prioritários, com mais 2,7 milhões de portugueses a estarem na segunda fase de vacinação e o terceiro grupo prioritário a representar o resto da população portuguesa.- Pessoas com

- Resto da população, caso se confirme o ritmo previsto de abastecimento de vacinas. Se o ritmo for mais lento do que o previsto, será comunicado no futuro um terceiro grupo prioritário.





Quando começará a vacinação?

A primeira fase de vacinação deverá decorrer entre janeiro e fevereiro, podendo estender-se até abril no pior dos cenários. Francisco Ramos, o coordenador do grupo que definiu o plano de vacinação, explicou que existe "segurança suficiente" de que a vacinação irá começar em janeiro, mas não aconselha o Governo a apontar uma data específica.



Os selecionados para a segunda fase de grupos prioritários apenas devem começar a ser vacinados no segundo trimestre de 2021. Francisco Ramos referiu que "após o primeiro trimestre em que estão garantidas duas milhões de doses, no segundo trimestre esse número pode aumentar muito", o que fará com que "nos mesmos três meses podem ser vacinadas bastante mais pessoas".





Onde poderei ser vacinado à Covid-19?



Francisco Ramos anunciou ainda que as vacinas serão administradas em "centros de saúde, em mais de 1200 postos, mas também nos lares e em unidades de Cuidados Continuados". Nestas unidades "serão as próprias equipas de enfermagem" a fazer a vacinação, algo que se também acontecerá nos lares de idosos "com capacidade para tal".



O coordenador da task-force que concebeu o plano de vacinação defendeu que, para este resultar, o registo de vacinas eletrónico "terá de ser robustecido" de maneira a que se saiba "em cada momento" quem foi ou não vacinado.



O ex-secretário de Estado da Saúde disse também que o objetivo é que "quem tome a primeira dose fique imediatamente com a segunda dose marcada", defendendo a instalação de um sistema de "chamada de pessoas", privilegiando a identificação dos doentes de risco pelos centros de saúde.



Como são identificados os portugueses com patologias de risco?



Segundo Francisco Ramos, terão de ser os próprios serviços de saúde a serem "proativos" na convocação de pessoas da primeira fase de vacinação com mais de 50 anos e doenças graves, beneficiando da informação disponível nos centros de saúde. No caso dos que não usam os cuidados de saúde primários do setor público, a alternativa é uma declaração médica para terem acesso à vacina.



Na mesma conferência de imprensa, Marta Temido admitiu que os privados podem entrar na segunda fase de vacinação para a covid-19.



Os objetivos deste plano, acrescentou, são "reduzir a mortalidade e o número de internados em cuidados intensivos", aliviando a pressão sobre o SNS, mas também controlando possíveis surtos da pandemia.