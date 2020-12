Marcelo Rebelo de Sousa vai falar ao País na sexta-feira, às 20 horas. O Presidente da República vai abordar o estado de emergência e a renovação prevista do mesmo devido à pandemia de covid-19, indica o Correio da Manhã Se for renovado por mais 15 dias, o novo período terá início às 00:00 de 9 de dezembro, até às 23:59 de 23 de dezembro.No entanto, Marcelo Rebelo de Sousa já afirmou que os portugueses deverão saber com antecedência como poderão passar o Natal.O atual estado de emergência mantém-se até dia 8 de dezembro.