"existem boas razões para estarmos confiantes neste processo".



António Costa avisou ainda que o processo será mais fácil "nas primeiras semanas", pois existem poucas doses e menos pessoas a vacinar e que "vai ser pior quando houver mais doses e o universo a vacinar mais alargado".

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou que "estamos hoje num ponto melhor do que estávamos na semana passada e muito melhor do que estávamos em Março", após a apresentação do plano nacional de vacinação da Covid-19, anunciado esta quinta-feira, que coloca pessoas maiores de 50 anos com doenças graves, idosos em lares e profissionais de saúde e de segurança no combate à pandemia como primeiras prioridades.Costa referiu que é "preciso que os critérios estejam definidos com toda a clareza" e que este é um caminho "comprido e bastante penoso" porque as "vacinas não chegam todas no primeiro dia", mas apenas "gradualmente ao longo de todo o ano".O chefe de Governo lembrou ainda que este processo está dependente de um "conjunto de imponderabilidades bastante significativo" e que não depende de Portugal a produção nem o licenciamento de vacinas. "Se a Agência Europeia do Medicamento não aprovar as vacinas em janeiro, não teremos uma única dose", lembra.O primeiro-ministro destacou o aspeto universal, facultativo, gratuito e disponível a toda a população da vacina à Covid-19, referindo que