Nas suspeitas de corrupção que a Polícia Judiciária investiga na Operação Rota Final, PS e PSD dividem entre si o maior número de câmaras alvo de buscas. Os sociais democratas estão à frente de nove (uma em coligação), enquanto os socialistas lideram oito das câmaras municipais visitadas, esta quarta-feira, pelos inspectores do combate ao crime económico da PJ do Porto. Em comunicado, a Judiciária já adiantou que está a investigar suspeitas de corrupção em contratos para a prestação de serviços de transporte.

Atualmente, as câmaras municipais de Almeida, Guarda, Sertã, Oleiros, Fundão, Armamar, Tarouca, Pinhel e Braga (esta em coligação com o CDS e o PPM) são presididas por autarcas sociais-democratas. Já as autarquias de Belmonte, Lamego, Cinfães, Oliveira de Azeméis, Moimenta da Beira, Soure e Barcelos têm como presidente um socialista. Sendo que, no caso desta última, Miguel Costa Gomes já se encontra em prisão domiciliária no processo baptizado como "Operação Teia".



A Transdev, um dos maiores grupos nacionais de transporte de passageiros, é uma das principais empresas visadas por esta investigação. A empresa em causa seria uma uma das principais beneficiadas com estes contratos públicos.

Também Álvaro Amaro, coordenador do PSD e próximo do presidente, Rui Rio, está a ser alvo de buscas. O ex-presidente da Câmara da Guarda, também visada nesta megaoperação, é indiciado por prática de negócios suspeitos realizados antes de abandonar o cargo para poder concorrer ao Parlamento Europeu, para o qual foi eleito pelo PSD.

Esta quarta-feira, em comunicado, a Polícia Judiciária adiantou que a operação está relacionada "com a existência de um esquema fraudulento da viciação de procedimentos de contratação pública, com vista a favorecer pessoas singulares e coletivas"."Mediante atuação concertada de quadros dirigentes de empresa de transporte público, de grande implementação em território nacional com intervenção de ex-autarcas a título de consultores, beneficiando dos conhecimentos destes, terão sido influenciadas decisões a nível autárquico com favorecimento na celebração de contratos públicos de prestação de serviços de transporte, excluindo-se das regras de concorrência, atribuição de compensação financeira indevida e prejuízo para o erário público. Também no recrutamento de funcionários se terão verificado situações de favorecimento", explicou ainda a Judiciária.Na operação policial realizaram-se 50 buscas, domiciliárias e não domiciliárias que envolveram 200 elementos da Polícia Judiciária – inspetores, peritos informáticos, peritos financeiros e contabilísticos.