Coimbra e Porto.



A diretiva comunitária que obrigou à sua elaboração só em 2012 foi interpretada de forma mais equilibrada para o interesse público e vertida no código. Mesmo assim, já não evitou os quase 40 processos metidos por empresas de construção à Parque Escolar, primeira grande obra a ser regulada pelo código, em que pedem mais de 150 milhões de euros. Até 2015, a Parque Escolar já tinha sido obrigada a pagar cerca de 70 milhões em indemnizações.



Na versão de 2008, o código foi feito com uma complexidade estrutural de tal ordem, que impedia uma definição clara do que seria um erro ou uma omissão num contrato de empreitada, fazendo com que o Estado estivesse sempre a perder. Ninguém sabia o que era tecnicamente um erro ou uma omissão, obrigando a uma sucessiva interpretação jurídica, que deu proventos milionários a dois ou três dos maiores escritórios de advogados de Lisboa e Porto.



O código de 2008 foi feito um tempo em que se anunciava um volume de investimento público em grandes obras na ordem dos 20 mil milhões de euros – que só a crise económica de 2008 travou. Seria através do código da contratação público que esse volume de obra seria assumido pelo Foi feito com tal complexidade que entre 2008 e 2012 ninguém sabia utilizá-lo, a não ser uma pequena meia dúzia de especialista da Sérvulo. Durante esse período, o código foi praticamente demolido por estudos de vários professores universitários de Lisboa A diretiva comunitária que obrigou à sua elaboração só em 2012 foi interpretada de forma mais equilibrada para o interesse público e vertida no código. Mesmo assim, já não evitou os quase 40 processos metidos por empresas de construção à Parque Escolar, primeira grande obra a ser regulada pelo código, em que pedem mais de 150 milhões de euros. Até 2015, a Parque Escolar já tinha sido obrigada a pagar cerca de 70 milhões em indemnizações.Na versão de 2008, o código foi feito com uma complexidade estrutural de tal ordem, que impedia uma definição clara do que seria um erro ou uma omissão num contrato de empreitada, fazendo com que o Estado estivesse sempre a perder. Ninguém sabia o que era tecnicamente um erro ou uma omissão, obrigando a uma sucessiva interpretação jurídica, que deu proventos milionários a dois ou três dos maiores escritórios de advogados de Lisboa e Porto.O código de 2008 foi feito um tempo em que se anunciava um volume de investimento público em grandes obras na ordem dos 20 mil milhões de euros – que só a crise económica de 2008 travou. Seria através do código da contratação público que esse volume de obra seria assumido pelo Estado

No centro da investigação da Polícia Judiciária a 18 câmaras da região centro (Operação Rota Final) estão mais de 10 milhões de euros em adjudicação de obras ao abrigo do polémico Código da Contratação Pública. Tal como na Operação Teia , também aqui estão em xeque as regras da contratação pública, criadas no governo de Sócrates em 2008 e sucessivamente alteradas.O Código foi feito por um grande escritório de advogados (Sérvulo e Associados) e, pela primeira vez, trata-se de uma codificação de leis que não tem na sua raiz e elaboração técnicos do Estado e professores das faculdades de direito.