Álvaro Amaro, que esteve à frente da câmara da Guarda até às últimas eleições europeias, é um dos alvos da investigação da PJ, que envolve 18 câmaras da região centro e norte.

A empresa de transporte Transdev é o elemento central do processo, depois de ter contratado vários ex-autarcas como uma espécie de angariadores de contratos junto dos autarcas em funções. Trata-se de uma empresa francesa instalada em Portugal desde 1997 e é visada aqui em esquemas de corrupção e tráfico de influências.

Álvaro Amaro, um histórico dirigente do PSD, que foi também presidente da câmara de Gouveia e secretário de Estado nos governos de Cavaco Silva, foi o número cinco na lista do PSD às eleições europeias de Maio. Rui Rio entregou-lhe o papel de coordenador da Reforma do Estado, Autonomias e Descentralização do Conselho Estratégico Nacional do PSD, e era, até agora, um dos seus mais influentes apoiantes no aparelho do partido.

Em entrevista recente ao Público, o social democrata disse: "Sou um homem de contas em dia e não quero deixar a presidência sem prestar contas à cidade que me elegeu".

A operação da PJ, com o nome de código "Rota Final", está a ser feita por inspetores da Diretoria do Norte com o apoio de vários departamentos de Investigação Criminal e da Diretoria do Centro. Em causa estão crimes de corrupção, tráfico de influências, participação económica em negócio, prevaricação e abuso de poder que terão sido praticados nestas autarquias.