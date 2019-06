Empresa no centro da investigação da PJ ganhou 10,5 milhões só desde 2014

As empresas do Grupo Transdev, que estão no centro das buscas que a Polícia Judiciária (PJ) efetuou esta quarta-feira, dia 12 junho, a 18 câmaras do norte e centro do país, ganharam 10,5 milhões de euros em 160 contratos só nos últimos cinco anos.





Saiba tudo no Esta é a principal conclusão que se pode retirar da pesquisa que o Negócios realizou ao portal Base dos contratos públicos. Um resultado que peca por defeito na medida em que esta análise abrange apenas os contratos que foram publicados. Na lista dos contratos analisados, por exemplo, não consta nenhum celebrado pelas câmaras de Águeda, Almeida, Belmonte, Barcelos, Braga, Fundão, Moimenta da Beira, Oliveira de Azeméis e Soure, nove das autarquias que estão sob investigação.