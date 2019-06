Sobre estes contratos, a Força Aérea explica não querer discriminar ninguém. "Nos procedimentos por consulta prévia ou ajuste direto, que são sempre excecionais, a escolha dos operadores económicos a convidar é orientada por critério objetivos e não discriminatórios", disse ao jornal o gabinete de relações públicas do ramo das Forças Armadas . "A Força Aérea não possui fundamento legal para excluir a dita empresa na consulta realizada. Entre as empresas convidadas apresentou as condições mais vantajosas (preço mais baixo), o que, naturalmente, representa benefícios para o erário", sublinhou a mesma fonte.De acordo com a investigação em curso, os fornecedores das messes cobravam há décadas à Força Aérea montantes superiores à quantidade de bens alimentares entregues.