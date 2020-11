Rui Rio não se tem fartado de sublinhar: "Não há acordo nacional com o Chega". Fê-lo em comunicado da Comissão Política Permanente e nas redes sociais. Chegou a exasperar-se com o comentador Daniel Oliveira num Tweet sobre o tema. "Caro Daniel Oliveira, não só eu, como também três vice-presidentes do PSD, já dissemos, por diversas vezes, que não há nenhum acordo nacional com o Chega. Quantas vezes mais terá de ser repetido?", perguntava o líder social-democrata sem esconder a irritação.Rio seguia no Twitter a cartilha que foi difundida pelos grupos de Whatsapp de militantes do PSD, onde o vice-presidente do partido Salvador Malheiro, tinha dado instruções a todos para "ir com força para as redes sociais" desmentir a ideia de que há "um acordo do PSD com o Chega em terms nacionais que NÃO EXISTE [sic]".O argumentário apresentado por Malheiro era idêntico ao que já tinha sido usado por outro vice-presidente do partido, André Coelho Lima, em declarações aos jornalistas nas quais defendia que não havia acordo porque não havia cedências do PSD. A ideia é a de que as medidas que o Chega reclamava – como a redução do número de deputados ou a reforma do sistema de Justiça – sempre fizeram parte do programa de Rio para o PSD.Nas várias comunicações feitas pelo PSD, há o cuidado de desmentir um "acordo nacional" com o Chega, com base na ideia de que o PSD não agirá na Assembleia da República com base em algo que tenha sido negociado nos Açores. De resto, tanto no comunicado do Chega como no do PSD sobre o entendimento na região só se fala na redução do número de deputados regionais – apesar de se saber que Rio já fez um pedido de revisão constitucional para alterar o limite mínimo de deputados na Assembleia da República, que a Constituição prevê poderem ser entre 180 e 230.Contudo, há um pormenor: a redução do número de deputados nos Açores terá sempre de ser feita em Lisboa.O constitucionalista Tiago Duarte explica à SÁBADO que "a Constituição não determina o número de deputados para as Assembleias Legislativas das regiões autónomas", pelo que não será através de uma revisão constitucional que o PSD poderá honrar o que ficou firmado nos Açores.Mas, como nota Tiago Duarte, "o número de deputados regionais vem previsto na Lei Eleitoral para a Assembleia Regional dos Açores que é, nos termos da Constituição, aprovada pela Assembleia da República".E há mais: como as leis eleitorais das regiões autónomas são leis orgânicas "têm de ser aprovadas por maioria absoluta dos deputados em efectividade de funções na Assembleia da República", ou seja, tem de haver pelo menos 116 deputados a votar a favor, coisa que o PSD não consegue garantir no Parlamento, onde tem apenas 79 eleitos, a que se soma o deputado único do Chega, André Ventura.O único passo que pode partir de José Manuel Boleiro neste processo é a proposta que seguirá para o Parlamento, uma vez que, como explica o professor da Nova e sócio da PLMJ, "quem tem de propor [a redução do número de deputados regionais] tem de ser a Assembleia Legislativa Regional dos Açores.A tese que desmente a existência de um acordo esbarra também com as declarações feitas pelo Representante da República nos Açores, Pedro Catarino, quando anunciou que iria nomear José Manuel Bolieiro como presidente da região Autónoma, apesar de o PSD não ter sido o partido mais votado.Pedro Catarino explicou que o PSD conseguiu não só formar uma coligação com CDS e PPM, como alcançou com o Chega e o Iniciativa Liberal um "compromisso escrito de um apoio parlamentar estável, para o período da legislatura".De resto, o jornal Público assegura, esta terça-feira, ter tido acesso à carta, assinada por Carlos Furtado e José Pacheco (os dois eleitos pelo Chega nos Açores), que foi entregue a Pedro Catarino para atestar a existência de um entendimento entre os dois partidos que permitirá assegurar "a estabilidade governativa", e na qual fica claro que o partido de André Ventura se compromete a votar alinhado com a coligação PSD, CDS e PPM não só o programa de Governo, mas também moções de confiança e censura e orçamento regionais ao longo da legislatura., o líder do Chega Açores assegura também que existe um documento que só ainda não foi divulgado porque "só está pronto para uma das partes", devendo chegar a uma versão final "ainda esta semana" para ser "assinado".Como vê, então, o líder do Chega a relutância do PSD em confirmar esse acordo? "O Dr. Rui Rio parece aqueles que têm medo de dizer em casa às mulheres o que andam a fazer na rua", responde com sarcasmo o líder regional do Chega Carlos Furtado, que aproveita para criticar a alegada proximidade entre PSD e PS no Continente. "O Dr. Rio ainda não percebeu que o PSD não cresce enquanto estiver colado ao PS", atira.