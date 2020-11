"Propor a redução do número de deputados regionais" é o primeiro ponto destacado pelo PSD num comunicado sobre o acordo feito com o Chega nos Açores. Problema? A promessa feita na região autónoma é impossível de cumprir pelos sociais-democratas. Porquê? Porque PSD e Chega juntos não têm a maioria necessária para a fazer aprovar.Tiago Duarte, constitucionalista da Universidade Nova de Lisboa, explica ­àque o número de deputados na região autónoma "vem previsto na Lei Eleitoral para a Assembleia Regional dos Açores que é, nos termos da Constituição, aprovada pela Assembleia da República".E, como as leis eleitorais das regiões autónomas são leis orgânicas, quaisquer alterações "têm de ser aprovadas por maioria absoluta dos deputados em efectividade de funções na Assembleia da República".Ou seja, tem de haver pelo menos 116 deputados a votar a favor, coisa que o PSD não consegue garantir no Parlamento, onde tem apenas 79 eleitos, a que se soma o deputado único do Chega, André Ventura.O que é certo é que uma redução no número de deputados nos Açores não passa por uma revisão constitucional. "A Constituição não determina o número de deputados para as Assembleias Legislativas das regiões autónomas", afirma o especialista em direito constitucional e sócio da PLMJ.O único passo que pode partir de José Manuel Boleiro neste processo é a proposta que seguirá para o Parlamento, uma vez que, como explica Tiago Duarte, "quem tem de propor [a redução do número de deputados regionais] tem de ser a Assembleia Legislativa Regional dos Açores.Boleiro comprometeu-se com o Chega na redução do número de deputados nos Açores, mas é altamente improvável que haja alguma alteração. A menos que a ideia encontre apoios noutras bancadas no Parlamento nacional.