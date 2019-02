O comissário europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, foi assim anunciado como "mandatário nacional para eleições europeias", uma decisão não só pessoal, mas para a qual Paulo Rangel disse ter sido mandatado pelo presidente do partido, Rui Rio.



O eurodeputado do PSD não esqueceu que, a poucos quilómetros de Santa Maria da Feira, o PS promove também hoje a Convenção Europeia do partido, em Vila Nova de Gaia. "Aqui bem perto são feitos anúncios de que há comboios fantasma e há vacas que voam. É caso para dizer que nós estamos a trabalhar e vivemos no mundo do CEN e eles estão a falar e vivem no mundo Zen", ironizou.



Quando tomou a palavra conforme previsto no programa, Carlos Moedas confessou que quando na sexta-feira viajava de Bruxelas para Portugal, "não vinha para isto", mas assumiu que ficou muito "contente com isto".



"Fico contente porque quero participar, porque Paulo Rangel é uma pessoa muito especial, é uma referência na política europeia. O que representa hoje no Parlamento Europeu é muito mais do que se podia esperar de um líder", elogiou.

