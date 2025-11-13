Sábado – Pense por si

Portugal

PS vai levar Lei da Nacionalidade ao Tribunal Constitucional

Luana Augusto
Luana Augusto 19:44
Grupo parlamentar quer que tribunal verifique se a pena acessória de perda de nacionalidade para quem comete crimes graves é constitucional.

A bancada parlamentar do PS vai pedir a fiscalização preventiva da Lei da Nacionalidade ao Tribunal Constitucional, avançou esta quinta-feira a .

Segundo o jornal o grupo parlamentar já está a preparar o envio do requerimento para o Palácio Ratton, que terá depois 25 dias para se pronunciar sobre o caso.

Em causa está o facto de não ser contabilizado o tempo que o cidadão espera por uma decisão da administração pública, de acordo com a RTP. Além disso, os deputados do PS querem também que o tribunal verifique se a pena acessória de perda de nacionalidade para quem comete crimes graves é ou não constitucional.

Para pedir a fiscalização preventiva são necessárias as assinaturas de 46 deputados.

