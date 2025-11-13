PS vai levar Lei da Nacionalidade ao Tribunal Constitucional

Grupo parlamentar quer que tribunal verifique se a pena acessória de perda de nacionalidade para quem comete crimes graves é constitucional.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail

A bancada parlamentar do PS vai pedir a fiscalização preventiva da Lei da Nacionalidade ao Tribunal Constitucional, avançou esta quinta-feira a RTP.



Parlamento debate lei da nacionalidade após críticas do PS Sérgio Lemos

Segundo o jornal Público, o grupo parlamentar já está a preparar o envio do requerimento para o Palácio Ratton, que terá depois 25 dias para se pronunciar sobre o caso.

Em causa está o facto de não ser contabilizado o tempo que o cidadão espera por uma decisão da administração pública, de acordo com a RTP. Além disso, os deputados do PS querem também que o tribunal verifique se a pena acessória de perda de nacionalidade para quem comete crimes graves é ou não constitucional.

Para pedir a fiscalização preventiva são necessárias as assinaturas de 46 deputados.