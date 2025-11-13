Autarca do Seixal lamenta mortes e garante que município está a dar apoio necessário

Um casal, com mais de 80 anos, morreu em Pinhal de General, depois de a casa ter ficado inundada devido à chuva forte que caiu durante a madrugada.

O presidente da Câmara do Seixal lamentou esta quinta-feira a morte de duas pessoas em Fernão Ferro, na sequência do mau tempo que se fez sentir na zona, e garantiu que o município está a prestar todo o apoio necessário.



"Hoje vivemos um dia particularmente difícil no concelho do Seixal. Em meu nome pessoal e em nome de todo o município, expresso o mais profundo pesar e apresento à família e amigos das vítimas as nossas mais sentidas condolências. Estamos a acompanhar de perto tudo o que se passa e a prestar todo o apoio necessário neste momento tão difícil", refere Paulo Silva, numa nota divulgada na rede social Facebook.

Um casal, com mais de 80 anos, morreu hoje em Pinhal de General, na freguesia de Fernão Ferro, depois de a casa ter ficado inundada devido à chuva forte que caiu durante a madrugada.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara do Seixal adiantou que a habitação, construída numa Área Urbana de Génese Ilegal (AUGI), está junto a uma linha de água.

"Trata-se de uma casa construída clandestinamente, sem qualquer licenciamento camarário, no âmbito do loteamento clandestino do Pinhal do General, que começou nos anos 70", disse o autarca, adiantando que está em curso o processo para a construção das infraestruturas e regularização das linhas de água.

A AUGI do Pinhal do General, explicou, é a maior do concelho do Seixal e uma das maiores do país, com três mil lotes, estando a zona identificada na cartografia de riscos.

O distrito de Setúbal esteve em alerta vermelho devido à depressão Cláudia, que têm afetado o território continental e a Madeira, com precipitação intensa, acompanhada de trovoada e granizo.

As fortes chuvas provocaram ainda outras ocorrências em várias zonas do concelho do Seixal, nomeadamente quedas de árvores, inundações em habitações e vias públicas e o corte da Estrada Nacional 378.

Na sequência da inundação da Estrada Nacional 378, que integra a rede nacional de estradas de Portugal e liga Seixal a Sesimbra, dois veículos dos Bombeiros Voluntários do Seixal, que foram em socorro de quem tinha ficado bloqueado na estrada devido à quantidade de água, ficaram também inutilizados.

Ainda segundo o presidente do município, "há muito que a Câmara reivindica a requalificação daquela estrada".

"Temos tido reuniões com a Infraestruturas de Portugal por causa do projeto de requalificação. Tem havido muitas promessas. A obra estava para avançar em 2024, depois em 2025 e agora já referem que é em 2026. Esperemos que venha a avançar", disse.

A concelhia do Seixal do PS também manifestou "profundo pesar" pelas duas mortes registadas no concelho, alertando para a necessidade de uma reflexão sobre as fragilidades estruturais que persistem no território.

De acordo com o PS do Seixal, a ausência de planeamento urbanístico e de fiscalização eficaz contribuiu para o surgimento das AUGI, sendo o Pinhal do General um dos exemplos mais evidentes desta realidade.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Portugal continental registou, até às 17:00 de hoje, 1.874 ocorrências devido ao mau tempo, sendo as sub-regiões mais afetadas a Península de Setúbal, com 498 ocorrências, a Grande Lisboa, com 184, e a Lezíria do Tejo, com 151.

Entre as principais tipologias de ocorrências destacam-se 1.111 inundações, 311 quedas de árvores, 190 limpezas de vias, 130 quedas de estruturas e 121 movimentos de massa.

Na resposta a estas ocorrências estiveram empenhados 5.721 operacionais, apoiados por 2.192 veículos.