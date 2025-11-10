Jorge Miranda: Presidente "deve enviar para o Constitucional" lei sobre perda da nacionalidade

O constitucionalista considera que a lei segundo a qual quem comete crimes graves pode perder a nacionalidade viola o princípio da igualdade. “Uma vez cidadão, sempre cidadão”, sublinha.
Jorge Miranda, constitucionalista e professor jubilado da Faculdade de Direito de Lisboa, considera que Marcelo Rebelo de Sousa tem o dever de enviar para o Tribunal Constitucional a lei que prevê a perda de nacionalidade em caso de crimes graves, uma vez que esta “viola o princípio da igualdade” previsto na Constituição.
Jorge Miranda defende envio para o Constitucional da lei sobre perda de nacionalidadeRicardo Pereira/Sábado
“Defendo que devia pedir” essa fiscalização na medida em que, “uma vez adquirida a nacionalidade, esta não deve poder ser retirada”. Ora, determinar que, em caso de condenação por crimes graves, uma pessoa que não tenha adquirido a nacionalidade por nascimento a possa vir a perder, enquanto tal não acontecerá nos restantes casos, corresponde a uma “violação do princípio da igualdade”, sustenta Jorge Miranda.
