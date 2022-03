As mais lidas

PS fica com os dois deputados do círculo da Europa

O PS elegeu os dois deputados disputados pelo círculo da Europa. Paulo Pisco e Nathalie de Oliveira vão estar na Assembleia da República na próxima legislatura.







plenario Assembleia Republica Vítor Chi / Sábado

No primeiro processo de votos, PSD e PS tinham dividido os dois deputados, mas os sociais-democratas perderam o seu representante pelo círculo eleitoral da Europa com a repetição das eleições.O PS ficará então com 120 deputados e o PSD 77.