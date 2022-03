Marcelo sobre novo Governo: “Soube pela comunicação social”. Costa já não vai a Belém

O Presidente da República disse que se a lista avançada for correta, “dispensa-se a audiência” com o primeiro-ministro. António Costa já não deverá ir a Belém.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, revelou que soube dos alegados nomes do novo governo através da comunicação social. O Presidente disse até que caso se verificassem os nomes, dispensava uma audiência. A SIC avança que António Costa não deverá comparecer na audiência que estava marcada para esta quarta-feira à noite.





"Pelos vistos, fiquei a saber pela comunicação social", realçou Marcelo Rebelo e que se a mesma lista se confirmar, quer dizer que se a mesma for confirmada "dispensa-se uma audiência". "Disseram-me que já saiu uma lista na comunicação social, não vi a que saiu na televisão. No caso de ser correta até facilita a minha vida porque mais rapidamente estou à vontade", referiu ainda o Presidente.

"O primeiro-ministro escolhe a orgânica que entende que é mais adequada, pensando no período que vivemos, nos fundos europeus e na necessidade de concentração de poderes quanto à transição energética e digital", comentou o Presidente da República.



A lista acabará por ser divulgada no site da Presidência, como já estava previsto, mas sem o encontro entre Costa e Marcelo.



O primeiro-ministro apresentou na terça-feira ao Presidente da República a orgânica do XXIII Governo Constitucional, com 17 ministros e 38 secretários de Estado, menos 20% de governantes face ao executivo cessante.



