Fernando Jorge, o secretário-geral do Sindicato dos Funcionários Judiciais, rejeita que tenha sido organizado um protesto à porta do Tribunal do Barreiro esta terça-feira por estar agendada a audição ao ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho e ao líder da claque Juventude Leonina, Mustafá. A audição teve de ser adiada um dia, realizando-se esta quarta-feira.

Em declarações à SÁBADO, Jorge lembra que não foi feita "uma greve exclusiva" no Tribunal do Barreiro, mas sim em vários estabelecimentos judiciais pelo país. "Mas, felizmente, tivemos a sorte de estar no Tribunal do Barreiro num caso muito mediático, beneficiando da presença da imprensa", explicou o secretário-geral do Sindicato dos Funcionários Judiciais.

Segundo Fernando Jorge, o pré-aviso de greve foi feito a 16 de Outubro, muito antes de se saber que Bruno de Carvalho estaria no Tribunal do Barreiro esta terça-feira. "Nós só soubemos que ele ia lá estar este domingo, que foi quando saíram as pessoas, como todas as pessoas", esclarece Fernando Jorge.

Jorge relembrou que os funcionários judiciais estão a cumprir, desde 5 de Novembro, uma greve de três horas diárias que se vai prolongar até 31 de Dezembro. "A greve tem acontecido em vários tribunais do país e está a ter uma adesão, arrisco-me a dizer, quase na ordem dos 100%."

A greve dos funcionários judiciais tem decorrido entre as 9h e as 11h e a partir das 16h todos os dias. Este regime deve manter-se até 16 de Outubro.

Questionado sobre se haverá outros processos mediáticos afectados pela greve dos funcionários judiciais, Fernando Jorge responde que ainda não sabe se irá coincidir ou não. "Nem sequer sei se vai haver outros julgamentos mediáticos nos próximos tempos, mas se houver, claro que serão afectados pela greve", responde e declarações telefónicas à revista SÁBADO. "O que sabemos é que até 31 de Dezembro, esta greve de três horas diárias vai manter-se todos os dias, sem faltar."

O secretário-geral diz ainda que a situação no Tribunal do Barreiro serve para dar o exemplo. "Este é um caso muito importante em que era urgente fazer a audição me foi atrasado por causa da nossa greve. E isto está a acontecer em todos os tribunais do país."

Fernando Jorge diz ainda que esta greve não irá prejudicar os serviços urgentes já que estes podem continuar a ser realizados. "Nós fazemos a greve entre as nove e as onze da manhã. E depois a partir das 16, portanto há ali um período de tempo em que os processos decorrem com toda a normalidade."



O ex-presidente do Sporting, que está detido desde domingo nas instalações da GNR de Alcochete, distrito de Setúbal, e um dos líderes da claque Juventude Leonina, Nuno Mendes, conhecido por Mustafá, chegaram hoje perto das 09h30 ao Juízo de Instrução Criminal do Barreiro, para o reinício do interrogatório, interrompido na terça-feira.



A interrupção deveu-se à greve dos funcionários judiciais, que impossibilitou a análise dos documentos do processo por parte dos advogados dos arguidos.