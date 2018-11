Um agente da PSP terá roubado vinhos e queijo de um supermercado em Viana do Castelo e foi demitido pelo MAI. O sindicato lamenta este tipo de situação: "Tentamos escolher os melhores cidadãos - mas quando somos 20 mil elementos, é impossível dizer que são todos excelentes"

O ministro da Administração Interna aplicou uma "pena disciplinar de demissão" ao agente da PSP que cometeu o crime de furto num supermercado. O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Policia, Paulo Rodrigues, explicou que "é comum a pena de expulsão quando há esse tipo de prática".



"É evidente que não dá para estar nos dois lados [de polícia e ladrão]. Quem é polícia tem que saber que se rege a um conjunto de exigências e deveres", explicou à SÁBADO o líder sindical. A "pena disciplinar de demissão" ocorre, de acordo com Paulo Rodrigues, "quando há uma prática de um crime ou de não cumprimento do regulamento disciplinar. "Claro que essas penas ocorrem quando há algo bastante grave (e tem que ficar provado)", acrescentou.



O processo disciplinar do agente demitido tinha já sido instaurado em Maio do ano passado. "Foi instaurado um processo disciplinar por furto em supermercado e foi decidida a sua demissão, tendo em conta que se trata de um crime incompatível com a condição policial", explicou à SÁBADO o segundo comandante da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva.



O líder sindical diz que este tipo de pena disciplinar é "muito rara". "Este tipo de situações de investigação, onde se apanha um agente a furtar, são muito, muito pontuais. Ao contrário daqueles que cometem um erro durante o serviço, neste caso de furto há dolo. Tentamos escolher os melhores cidadãos - mas quando somos 20 mil elementos, é impossível dizer que são todos excelentes", explica Paulo Rodrigues.



O agente queria roubar queijo e vinho? PSP não confirma (nem desmente)



O agente em causa teria roubado queijo e vinho em forros falsos criados num casaco seu, de acordo com fontes próximas do processo. Contudo, fonte oficial da PSP não confirma (nem desmente) a informação à SÁBADO. "A informação consta do processo de averiguações realizadas pela polícia", justificou.



A história foi avançada pela agência Lusa. Na altura, o porta-voz do Comando de Viana do Castelo adiantou que aquele processo disciplinar resultou de "uma queixa apresentada pela superfície comercial" onde o agente foi apanhado a "furtar", tendo a "investigação policial então desencadeada recorrido ao sistema de videovigilância do supermercado para confirmar a identificação do agente".



"O processo em causa diz respeito a uma situação concreta, o que não quer dizer que não tivessem ocorrido outras", afirmou, quando questionado sobre a existência de outros casos praticados pelo mesmo agente.



Raul Curva adiantou que o agente em causa "já tinha sido alvo de mais processos disciplinares, de outro âmbito".



O ministro da Administração Interna aplicou uma "pena disciplinar de demissão" ao agente da PSP que cometeu o crime de furto num supermercado, segundo consta no aviso publicado em outubro no Diário da República — o processo disciplinar tinha já sido instaurado em maio do ano passado.



