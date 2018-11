A Associação Sindical dos Juízes Portugueses marcou, a partir da próxima terça-feira, 20 de Novembro, 21 dias de greves ao longo de um ano. À SÁBADO, o presidente do sindicato, Manuel Ramos Soares, revela que não está em equação cancelar o protesto mas existe uma possibilidade de diálogo. "Estamos disponíveis para o diálogo, como sempre estivemos no último ano e meio em que ninguém quis falar connosco". Considerando que o protesto não é "um fim desejável" mas "um instrumento necessário", Manuel Soares explica: "Se pudermos desconvocá-lo, faremos isso com gosto. Mas não está nas nossas mãos".

Sobre um acordo com o Ministério da Justiça, o presidente do sindicato afirma ainda não existir. "Nem há um processo negocial aberto com o Governo, até porque o processo legislativo está no Parlamento. O que há é troca de impressões informais e exploratórias sobre as questões controversas que estão na agenda do desencontro", diz.

Relembrando a desconvocação do protesto do ano passado, em que houve um "compromisso verbal" que depois "não se materializou", Manuel Ramos Soares garante: "Isso não vai acontecer outra vez". "Temos toda a abertura e somos razoáveis para perceber que para haver encontro entre duas partes separadas por um rio é preciso que ambas caminhem pela ponte, em direcção uma da outra", explica o presidente do sindicato.