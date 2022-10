Proposta de OE para 2023 entregue ao Parlamento

Fernando Medina entregou esta segunda-feira o Orçamento de Estado para 2023 na Assembleia da República.





Este Orçamento vai ser discutido na generalidade nos dias 26 e 27 de outubro e, caso seija aprovado, segue depois para a discussão na especialidade, que deverá demorar cerca de um mês, nesta fase os partidos poderão apresentar propostas de alteração.As votações para aprovação de todas as alíneas arrancam no dia 21 de novembro e deverão perlongar-se por toda essa semana, com votação final marcada para dia 25 do mesmo mês.