Rui Pinto foi constituído arguido em novo processo

O fundador dos Football Leaks está a ser ouvido no Tribunal Central Criminal de Lisboa. O seu advogado revelou que o MP o constituiu arguido num novo processo na sexta-feira.

Rui Pinto, fundador dos Football Leaks, começou esta segunda-feira, 10, a prestar declarações no Tribunal Central Criminal de Lisboa. No início da sessão, o advogado de Rui Pinto revelou que o hacker tinha sido constituído arguido pelo Ministério Público num outro caso com ligações ao Football Leaks, na sexta-feira.