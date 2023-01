Dão aulas em várias escolas, não têm tempo para intervalos, trabalham até de madrugada e não conseguem conhecer os alunos. Sete docentes de todo o País contam à SÁBADO as dificuldades que sentem para cumprirem a sua missão: ensinar.

Professores com 700 alunos e atolados em burocracia

Cristiana Flora, de 33 anos, é professora de Educação Musical há seis anos, mas já se sente cansada. Também não é de estranhar, basta ver o número de alunos que tem – 700. “É impossível saber o nome de todos. Tenho de ir à lista. Conheço os do 3º ciclo, porque já lhes dei aulas no ano passado.” O número de turmas explica-se pela pouca carga horária da disciplina – 12 aulas por semestre. Mesmo assim, isso dificulta o trabalho da professora. “Tenho de avaliar a componente escrita. Peço-lhes para escreverem reflexões sobre as atividades que fazemos, porque de outra forma não teria tempo para a prática dos instrumentos musicais.”