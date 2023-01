RSI aumenta em março para quase 200 mil famílias

O Rendimento de Inserção Social (RSI) vai aumentar em março, depois de três anos sem autualizações. Passará, segundo o jornal Público, de 189,66 para 209,11 euros e vai chegar a 198 mil beneficiários.







TIAGO PETINGA/LUSA

O aumento de 10,3% representará um custo de 30 milhões para os cofres públicos. A portaria com os novos valores deve ser publicada entre esta sexta-feira e o início da próxima semana, segundo a expectativa do Governo.O RSI é uma prestação social com o objetivo de garantir a subsistência das pessoas em situação de pobreza extrema. A sua atribuição depende do nível de rendimentos dos beneficiários e das suas famílias.