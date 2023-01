Manuel Pereira: "Há jovens licenciados que preferem trabalhar no supermercado a dar aulas"

A escola ideal não existe, mas é certo que "não há alunos felizes com professores infelizes", diz Manuel António Pereira, presidente da Associação Nacional de Diretores Escolares (ANDE). E o quadro não é animador, como se viu numa das maiores manifestações da classe – 100 mil em Lisboa, segundo números do sindicato STOP –, que decorreu no sábado passado (dia 14).