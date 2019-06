A radiografia do estado da investigação criminal em Lisboa e Porto coincide: os meios disponíveis estão pelas ruas da amargura. Não foi esta a expressão utilizada pelos respetivosos procuradores distritais, Amadeu Guerra e Raquel Desterro Ferreira, ,mas a descrição que ambos fizerem nos relatórios anuais relativos a 2018 conduz àquela conclusão: em ambos os distritos, não há magistrados, polícias, peritos e condições de trabalho suficientes para despachar rapidamente as investigações.No relatório de 2018, divulgado esta quinta-feira, a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) chama a atenção para a falta de magistrados do MP, a escassez de quadros nas polícias e a falta de peritos em diversas áreas, elementos cada vez mais necessários para as investigações de crimes complexos. Em relação às provas digitais, o documento chama a atenção que "as perícias forenses registam atrasos incomportáveis" e que a intervenção em tempo real, com capacidade de resposta imediata, perde-se "por fraqueza da tecnologia disponível"."Há domínios da investigação criminal em que o MP mantém uma dependência completa dos especialistas da PJ, cuja dedicação, zelo e competência reconhecemos publicamente, sem prejuízo das insuficiências de equipamento, de recursos humanos e financeiros", refere o documento.Porém, Amadeu Guerra sublinha que "as dificuldades e carências de quadros e meios técnicos – em particular na Polícia Judiciária – não tiveram evolução positiva. Pelo contrário, agravou-se no decurso do ano de 2018 pois não houve reforço dos meios". EM relação à PJ, o procurador distrital refere ainda ter registado "uma tendência geral para a desproporção dos recursos humanos e em especial na PJ, para a desproporção dos recursos tecnológicos e d conhecimentos especializados. Pensamos que este é um ponto a sinalizar com acentuada gravidade, atendendo à morosidade processual induzida e à falta de capacidade de resposta a médio prazo na criminalidade mais grave. Ou seja, verifica-se uma rutura entre os objetivos processuais definidos pelo MP e a capacidade técnica e humana das polícias, nomeadamente da PJ, sem nunca colocar em causa a respetiva dedicação e competência".O quadro de miséria da investigação criminal no distrito de Lisboa é sintetizado por Amadeu Guerra em cinco pontos: "Falta anormal prolongada de meios humanos (Magistrados, Funcionários, OPCs, e outros intervenientes chamados a colaborar como peritos, técnicos, etc.); Falta de meios tecnológicos – equipamento técnico, apoio pericial informático de proximidade para recolha de prova digital ou em meio eletrónico; Atraso acentuado nas perícias contabilísticas e económico-financeiras; Morosidade no cumprimento de cartas rogatórias em geral; Morosidade acentuada na investigação da cibercriminalidade ou de crimes cometidos através da Internet como, por exemplo, as burlas informáticas".Apesar de tudo, nos últimos anos, houve vários processos de corrupção acusados e julgados. Amadeu Guerra destacou:O quadro de miséria da investigação criminal verifica-se ainda no Distrito Judicial do Porto. A procuradora distrital Raquel Desterro não podia ser mais clara: "As mesmas carências humanas são visíveis ao nível dos órgãos de polícia criminal (designadamente na Polícia Judiciária e na PSP): quantitativamente, o seu número tem vindo a decrescer, provocando estrangulamentos que, de forma inelutável, dilatam os tempos ideais da investigação".Se a grande prioridade do governo - como referiu o primeiro-ministro, António Costa - é o combate à corrupção, no terreno, este é o cenário: "Também são visíveis carências ao nível de peritos, quer no INMLCF, quer em áreas mais complexas, como a criminalidade económico-financeira e a ligada a violações urbanísticas, contribuindo para a maior dificuldade de combate a esta criminalidade. A ainda recente criação da 12.º Secção DIAP (transformada em Secção Distrital DIAP do Porto) não se compagina com a ausência de peritos nestas últimas áreas. Para dar frutos deverá ser dotada dos meios necessários para o efeito, designadamente a criação de gabinetes de apoio aos magistrados do Ministério Público, constituídos por especialistas em várias áreas e serviços (vg economia, contabilidade e finanças…) que auxiliarão os peritos a nomear nos respetivos processos de inquérito", acrescentou a procuradora distrital do Porto.Numa situação preocupante, a avaliar pelo texto de Raquel Desterro, está o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, "nomeadamente na vertente da intervenção do Conselho Médico-Legal, tem revelado uma séria incapacidade de levar a cabo, em tempo útil, as perícias de que o Ministério Público necessita para a instrução dos seus processos, gerando entorses ao nível da celeridade processual, mais visíveis no domínio dos processos criminais, designadamente no que concerne aos crimes de violência domestica e sexuais, e do trabalho".A procuradora distrital diz ainda ter tentado resolver a situação, porém, de acordo com a lei, "as perícias médico legais são realizadas, obrigatoriamente, nas delegações e nos gabinetes médico-legais do Instituto Nacional de Medicina Legal, nos termos dos respetivos estatutos, não havendo, por conseguinte, por parte do Ministério Público ou dos tribunais, qualquer possibilidade de escolha, nem sequer nos casos em que outras entidades estivessem em condições de prestar o serviço, até em condições eventualmente mais vantajosas que INML"