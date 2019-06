Vários directores dos Departamentos de Investigação e Acção Penal (DIAP's) admitem avançar com pedidos de demissão, caso o Parlamento aprove uma proposta de Estatuto do Ministério Público, que retire autonomia a esta magistratura e abra a porte a um controle político das investigações judiciais. O movimento, segundo apurou a SÁBADO, está a ganhar força no interior do MP.



O procurador João Marques Vidal, que lidera o DIAP de Coimbra, departamento que está a investigar vários autarcas na Operação Rota Final, já fez saber que não aceitará prosseguir nas actuais funções caso venha a ser alterada a composição e os poderes do Conselho Superior do Ministério Público. A SÁBADO contactou o o magistrado em causa que confirmou esta posição.

João Marques Vidal é contra o eventual fim do paralelismo entre o Ministério Público e a magistratura judicial e contra mudanças que vão no sentido proposto pelo PS e pelo PSD e que, na prática, permitem uma intervenção hierárquica em processos concretos.



O mesmo entendimento já terá sido manifestado aos dirigentes do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) por João Rato, director do DIAP do Porto, que está a investigar a Operação Teia, que não quis fazer qualquer declaração à SÁBADO.

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público convocou três dias de greve contra as propostas que o PS e o PSD querem fazer. Para o sindicato, o PS não teve em conta um parecer desta estrutura sindical com cerca de 50 pontos que "deveriam ser melhorados" em vários domínios, designadamente a autonomia financeira, paralelismo das magistraturas, carreiras e processo disciplinar.

"O PS e o PSD, contra a Constituição da República Portuguesa, efectuaram propostas para alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público, no sentido de diminuir a representação directa dos magistrados e aumentar o controlo politico sobre o Ministério Público e a investigação criminal", afirma António Ventinhas, presidente do sindicato do MP.

No entendimento deste magistrado, o PS "violou de forma grosseira o paralelismo das magistraturas, criando um regime de direitos e deveres substancialmente diferente para a magistratura judicial e do Ministério Público".

Os procuradores do MP contestam ainda uma proposta do PS que prevê, nos pedidos de informações a entidades privadas no âmbito não penal, que seja identificada finalidade do pedido, deixando a resposta na disponibilidade das ditas entidades.

Nos últimos dias, tem aumentado de tom a contestação às propostas dos dois partidos. Joana Marques Vidal, durante um jantar organizado segunda-feira, em Coimbra, pela Comissão Justiça e Paz de Coimbra e pela Associação Cristã de Empresários e Gestores, afirmou que as propostas do PS e PSD ameaçam a autonomia do Ministério Público. "Se o Ministério Público não tiver autonomia face a outros poderes do Estado, como vem, aliás, na Constituição, não consegue ter autonomia para levar a julgamento quem devia levar", afirmou Joana Marques Vidal. Disse ainda que há quem queira "dominar o Ministério Público porque se quer dominar os tribunais e os juízes".

PS e PSD apresentaram propostas de alteração da composição do CSMP, em finais de 2018, que vão no sentido de tirar a maioria dos membros daquele órgão de gestão e disciplinar dos magistrados a estruturas da justiça. Pretendem que a maioria seja indicada pelo poder político. O PS corrigiu o tiro e continua a querer manter a maioria de procuradores mas, por outro lado, apresentou uma ‘nuance’: os magistrados deixam de eleger a maior parte dos seus representantes.