Joaquim Almeida é suspeito de ter matado a tiro a ex-namorada e o atual companheiro desta.



Homem mata 'ex' e o atual namorado por ciúmes em Amarante

Os ciúmes terão levado um um empresário, de cerca de 40 anos, a matar a tiro a ex-companheira, de 38, e o atual namorado desta, de 46, quando ambos estavam numa carrinha, à porta de uma pastelaria, em São Gens, Amarante, esta terça-feira à tarde.



O relacionamento entre o homicida e Sónia Leite já teria terminado há mais de um ano, mas o agressor nunca terá conseguido lidar bem com o facto de ela ter iniciado a relação com Joaquim Vaz, o dono do estabelecimento, onde ela também trabalhava.



Após atingir as vítimas, o homicida fugiu de carro pela EN15, em direção à Lixa e, esta terça-feira à noite, era procurado pelas autoridades, não sendo excluída a hipótese de se ter suicidado.

O duplo homicida de Amarante, Joaquim Almeida, ficou esta quinta-feira em prisão preventiva, depois de ser ouvido em tribunal. O homem é acusado do crime de duplo homicidio.Segundo o comunicado da PJ enviado às redações, Joaquim Almeida não tinha antecedentes criminais e "vai ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas."