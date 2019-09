A PJ vai criar a Unidade de Perícia Tecnológica e Informática (UPTI), noticiou o jornal Público esta quinta-feira. À SÁBADO, fonte daquela polícia frisa que esta nova unidade autónoma visa combater as demoras das perícias informáticas, que têm atrasado (e até travado) investigações.





Amadeu Guerra admitiu que mudou o modelo tradicional de delegar a investigação na PJ e passou a recorrer a magistrados de outros departamentos. "Há falta de recursos humanos, neste momento, na Polícia Judiciária, e eu já o referi, e também de recursos técnicos. É fundamental haver perícias informáticas, financeiras, laboratoriais, digitalização da prova, porque hoje a investigação não se faz com a leitura de toda a documentação, faz-se com pesquisas informáticas, com tecnologias preparadas para isso e nós, neste momento, temos no DCIAP", explicou durante

na conferência "Integridade e Responsabilidade Empresarial". Também a secretária-geral da associação sindical de juízes, Carla Oliveira, escreveu numa crónica publicada na SÁBADO que "existem inúmeras investigações paradas por falta de inspetores da PJ, a aguardar perícias, essencialmente de natureza informática, por não existirem técnicos em número suficiente para as realizarem".

Uma das unidades que tem casos pendentes de perícia informática é a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e a Criminalidade Tecnológica (UNC3T), que já tinha por si só uma equipa técnica que fazia exame e tratamento de material informático. Porém, grande parte das perícias informáticas eram feitas hoje em dia pela Unidade de Telecomunicações e Informática (UTI). "Esta nova unidade será autónoma e visa responder aos desafios digitais, que é hoje em dia a realidade de grande parte da criminalidade", descreve a mesma fonte. De acordo com o decreto-lei, a unidade irá "realizar perícias e exames e análises de natureza informática, ordenadas pelas autoridades judiciárias e de polícia criminal".Com a nova orgânica da PJ, aprovada em final de julho em Conselho de Ministros e promulgada na passada sexta-feira pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, será possível centralizar polícias, dotando a nova unidade de pessoas e meios tecnológicos suficientes para "colmatar as deficiências", descreve a mesma fonte.A nota do Conselho de Ministros deixa isso claro: as unidades criadas para a nova orgânica da PJ "desempenham uma função essencial de apoio técnico à prevenção e à investigação criminal, afirmando-se uma maior interligação funcional". Além da UPTI, será também criada uma Unidade de Armamento e Segurança e uma Direção de Serviços e Inovação e Desenvolvimento, que terá como missão propor uma estratégia de inovação. Também haverá uma Direção de Serviços de Planeamento, Qualidade e Avaliação.Como descreve Carlos Anjos, antigo inspetor-chefe da Polícia Judiciária, "o crime mudou porque o mundo mudou". "Em mais de metade dos processos, o uso da informática ou foi o crime ou meio do crime, e é um dos meios de prova essenciais para a sustentação [da acusação]. A PJ tem de ter capacidade em tempo útil com polícias - e faltam pessoas e material. É por isso que há processos que têm atrasado", salientou àA lentidão das perícias informáticas já tinha sido alvo de críticas pelo Ministério Público. Em novembro, quando ainda liderava o DCIAP,