Na recruta, os instrutores dizem aos mancebos que "chuva civil não molha militar". Três anos depois do início da "Operação Zeus" - processo que diz respeito a suspeitas de corrupção nas messes da Força Aérea - e já depois da acusação do Ministério Público e a pronúncia do juiz de instrução, alguém reparou que os militares podem não estar sujeitos ao crime de corrupção, tal como está definido no Código Penal, mas apenas responderão por crimes de corrupção tal como estão tipificados no Código de Justiça Militar.Com o julgamento a decorrer no Tribunal de Sintra, o advogado de dois arguidos alegou que o "conceito legal do Código Penal de funcionário não inclui o funcionário militar", até porque o artigo 386 do Código Penal detalha quem está incluído no tal conceito para efeitos de incriminação penal, nunca mencionando os militares. O advogado Joaquim Batista Ribeiro socorre-se de Paulo Pinto de Albuquerque, juiz no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que num livro de "Comentário do Código Penal" foi claro: "A corrupção ativa de funcionário militar não é punível nos termos gerais do Código Penal, em virtude do conceito geral do Código Penal não incluir funcionário militar".Por isso, defendeu o advogado no tribunal de julgamento, incluir um militar no conceito de funcionário do Código Penal é "inconstitucional", pedindo aos juízes que estão a julgar o caso que declarem como extinto o procedimento criminal contra os arguidos acusados de corrupção, ficando só o processo a julgar alguns crimes de falsificação de documentos.É certo que os militares também podem ser julgados pelo crime de corrupção. Porém, na linha do advogado, terá que ser aplicado o Código de Justiça Militar, diploma que prevê o crime de corrupção para militares, mas com uma "nuance": este só se verifica desde que "resulte um perigo para a segurança nacional".Foi em fevereiro de 2018, que o juiz Ivo Rosa decidiu pronunciar 68 arguidos pelos crimes de corrupção passiva (militares) e corrupção ativa (fornecedores) e falsificação de documentos. Dos 86 arguidos iniciais da Operação Zeus - 40 militares e 46 entre empresários, empresas e trabalhadores - o processo segue agora para julgamento com 68 arguidos: 30 militares e 38 arguidos, entre empresas e civis.Segundo a acusação do MP os arguidos delinearam um esquema de sobrefaturação de bens e matérias-primas para a confeção de refeições nas messes da Força Aérea Portuguesa e do Hospital das Foças Armadas. "No essencial, está fortemente indiciado que, pelo menos, desde 2011, os oficiais da Direção de Abastecimento e Transportes decidiram, de forma concertada e aproveitando-se da própria estrutura hierárquica militar, obter proveitos indevidos", sustenta o MP.A investigação sublinha que esta conduta se verificou em diversas messes militares dispersas pelo país. "A conduta indiciada representou uma sobrefaturação em montante não apurado, mas significativamente superior a 2.552.436,55 euros" (2,5 milhões de euros), acrescenta o MP.O MP requereu a aplicação da pena acessória de proibição do exercício de funções públicas e de penas acessórias para as empresas e a declaração de perda a favor do Estado das vantagens ilícitas provenientes dos crimes imputados.