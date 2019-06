As garantias dadas pelo Ministério da Justiça e pelo grupo parlamentar do PS de que esta equiparação remuneratória entre as duas classes de magistrados iria ser mantida não convenceram a classe, que exige vê-la por escrito no novo estatuto do Ministério Público (MP), em discussão no Parlamento. Como forma de protesto, o Sindicato de Magistrados do MP já marcou uma greve para o final deste mês e a procuradora-geral da República, Lucília Gago, mostrou intransigência relativamente a um eventual fim do paralelismo entra as carreiras.



O novo estatuto dos juízes, recentemente aprovado, permite que os ordenados dos magistrados dos tribunais superiores ultrapassem o salário de António Costa e estabelece um aumento de 775 para 875 euros no subsídio que pretende compensá-los por estarem proibidos por lei de exercer outras profissões remuneradas.



Na terça-feira, a ministra da Justiça garantiu aos membros do Conselho Superior do Ministério Público que o Governo pretende manter o princípio do paralelismo das carreiras da magistratura.





Tal como aconteceu com os juízes, os procuradores no topo da carreira vão ter um aumento salarial e vão poder ganhar mais do que o primeiro-ministro. De acordo com o jornal Público, o Governo está a "interagir com o Parlamento" para que esta alteração fique clara na lei."A proposta que está no Parlamento é igual à dos juízes antes dos trabalhos do grupo. O Ministério da Justiça está a interagir com o Parlamento na adaptação da proposta inicial, na parte remuneratória", garantiu o Ministério da Justiça ao jornal.