Mário Machado faz saudação nazi à saída do tribunal. Vai ficar em liberdade

Mário Machado já foi ouvido pelo juiz de instrução e vai sair em liberdade, mas com apresentações periódicas, refere o Correio da Manhã. À saída do tribunal o advogado do nacionalista, José Manuel Castro, indicou que o único crime pelo qual Mário Machado está indiciado pelo Ministério Público é a posse ilegal de arma.



O antigo dirigente da extrema-direita tinha sido detido esta semana por posse de arma ilegal, na sequência de uma investigação por suspeita do crime de incitamento ao ódio e violência. A Polícia Judiciária acabaria por encontrar na posse de Mário Machado uma arma de fogo ilegal.



A suspeita de que é alvo refere-se a um tweet partilhado em 2019. José Manuel de Castro confirmou à SÁBADO que a publicação em causa tinha a ver com um homicídio numa discoteca no Algarve. Na altura, o ainda líder do movimento de extrema-direita Nova Ordem Social (NOS) apelou à "caça" ao suspeito de matar a tiro um jovem funcionário da discoteca Lick, no Algarve. Após o homicídio, Mário Machado publicou no Twitter um apelo para que os militantes da NOS capturassem o jovem negro de cerca de 20 anos e não o entregassem à polícia. "Procura-se assassino! Não o entreguem às autoridades se souberem do seu paradeiro enviem-nos mensagem privada", podia ler-se na publicação.