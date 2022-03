Tribunal autoriza viagem de Mário Machado à Ucrânia por “situação humanitária”

O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa (TIC) aliviou as medidas de coação de Mário Machado para este poder ir combater na Ucrânia. De acordo com o despacho, publicado no seu grupo privado do Telegram, o neonazi poderá deixar de cumprir apresentações quinzenais numa esquadra, num processo onde está indiciado pelo crime de posse de arma proibida. O argumento? "A situação humanitária vivida na Ucrânia e as finalidades invocadas" por Mário Machado, lê-se no mesmo documento.