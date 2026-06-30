Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
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30 de junho de 2026 às 23:00

Os Estados Unidos do ecrã e do divino espaço natural

“A princípio era o futebol americano, coisa bruta mas séria. / Uma máquina colocada nas salas de famílias sensatas e inteiras, / nos bares e nas montras de algumas lojas, a televisão. / Nada na nação americana, dois metros de cérebro acima / do território, está imune ou indiferente ao jogo decisivo em direto”

Ecrãs e futebol americano, assim começa a epopeia, O Fim dos Estados Unidos da América, que escrevi em torno deste país.

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