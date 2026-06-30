Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
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30 de junho de 2026 às 23:00

Somos todos americanos

As democracias liberais em que vivemos são americanas na origem. O que hoje nos parece incontornável e banal - a separação de poderes, a protecção de direitos individuais contra o arbítrio do Estado, a liberdade de expressão, a legitimidade do poder assente no consentimento dos governados - foi forjado em 1776 e nos anos que se seguiram

Sento-me para escrever um texto sobre os 250 anos da independência americana, mas o telemóvel, insistente e insolente, resolve brindar-me com uma notificação: morreu Gordon S. Wood, aos 92 anos, vítima de um acidente de viação.

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