Sábado – Pense por si

Germano Almeida
Germano Almeida
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30 de junho de 2026 às 23:00

Uma República sob ameaça

O “país excecional e indispensável” chega aos 250 anos com um Presidente que promoveu um ataque ao Capitólio. Não, não é um detalhe passageiro. Provavelmente, acabará mal.

Onésimo Teotónio de Almeida, ensaísta, professor na Universidade de Brown e um dos portugueses que melhor pensa sobre a América, vai ao ponto: “Tudo o que ouviram dizer sobre os Estados Unidos, sejam as coisas ótimas sejam as péssimas, provavelmente é verdade. Ou então virá a ser.” Dos Estados Unidos da América esperamos sempre o melhor. A sua capacidade para nos surpreender de forma positiva parece inesgotável. No entanto, por vezes, o país revela o seu lado mais sombrio.

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