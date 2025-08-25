Presidente da JSD de Lagoa foi uma das vítimas no acidente em Monchique

Gonçalo Oliveira era estudante de Direito e tinha feito no sábado 21 anos.

Uma das vítimas mortais do acidente de domingo em Monchique, no distrito de Faro, foi o presidente da JSD de Lagoa, no Algarve, Gonçalo Oliveira, disse à Lusa o deputado social-democrata Cristóvão Norte.



Acidente em Monchique mata Gonçalo Oliveira, presidente da JSD de Lagoa

De acordo com o deputado, Gonçalo Oliveira era estudante de Direito e tinha feito no sábado 21 anos.

O despiste de um ligeiro causou no domingo a morte dos cinco ocupantes na Estrada Nacional 266, no concelho de Monchique, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional do Algarve da Proteção Civil.

As vítimas foram encontradas carbonizadas, depois de o acidente também ter provocado a propagação de um incêndio na mata em redor, que foi prontamente dominado, disse a mesma fonte.

O primeiro alerta foi dado às 12h46 e o incêndio no mato em redor estava dominado às 13h10, segundo a fonte.

As cinco vítimas foram declaradas mortas pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) que se deslocou ao local.

Ainda segundo a Proteção Civil, na resolução deste acidente estiveram envolvidos 101 operacionais pertencentes aos bombeiros, à Guarda Nacional Republicana (GNR), ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e ao INEM.