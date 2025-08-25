Incêndio em Sabrosa dado como dominado

O fogo foi dado como dominado à 00h36.

O fogo que deflagrou no sábado em Sabrosa, distrito de Vila Real, entrou esta madrugada em fase de resolução, indicou a Proteção Civil.



Incêndio em Sabrosa dominado Pedro Sarmento Costa/LUSA_EPA

O fogo foi dado como dominado à 00h36, declarou à Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Douro.

No terreno, encontravam-se por volta da 01h40 desta segunda-feira 260 operacionais auxiliados por 80 meios terrestres, de acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O alerta para este fogo foi dado às 15h06 de sábado, na zona de Paradela de Guiães.