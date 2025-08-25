Sábado – Pense por si

Portugal

Incêndio em Sabrosa dado como dominado

Lusa 07:06
As mais lidas

O fogo foi dado como dominado à 00h36.

O fogo que deflagrou no sábado em Sabrosa, distrito de Vila Real, entrou esta madrugada em fase de resolução, indicou a Proteção Civil.

Incêndio em Sabrosa dominado
Incêndio em Sabrosa dominado Pedro Sarmento Costa/LUSA_EPA

O fogo foi dado como dominado à 00h36, declarou à Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Douro.

No terreno, encontravam-se por volta da 01h40 desta segunda-feira 260 operacionais auxiliados por 80 meios terrestres, de acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O alerta para este fogo foi dado às 15h06 de sábado, na zona de Paradela de Guiães.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Incêndios Desastres acidentes e emergências Sabrosa
Investigação
Opinião Ver mais
Miriam Assor
Miriam Assor

Calado é Camões

O senhor Dr. Durão Barroso teve, enquanto primeiro-ministro, a oportunidade, de pôr as mãos na massa da desgraça nacional e transformá-la em ouro. Tantas capacidades, e afinal, nestum sem figos.

Menu shortcuts

Incêndio em Sabrosa dado como dominado